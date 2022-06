Oorlog in Oekraïne Dag 123 van de invasie LIVE | Oekraïne roept op tot meer wapens en sancties na beschieting Kiev

Een meisje van 7 jaar oud was rustig aan het slapen toen met een rakket op haar huis werd geschoten in Kiev. Ⓒ Oekraïense overheid

AMSTERDAM - De Russische invasie in Oekraïne duurt nu bijna vier maanden, maar de hevige gevechten zetten zich voort. Kiev is zondagochtend bestookt met 14 kruisraketten. Volgens burgemeester Klitsjko probeert Rusland met de raketaanval Oekraïne te intimideren in aanloop naar de NAVO-top in Madrid later deze week. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.