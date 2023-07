Drukte op Europese wegen door vakantieverkeer

De Franse verkeersdienst Bison Futé waarschuwt dat het in Frankrijk deze zaterdag ook behoorlijk druk zal zijn op de belangrijkste vakantieroutes. Het is nog geen zwarte zaterdag, dat is de zwaarste waarschuwingscode voor verkeersdrukte, maar wel een rode zaterdag. Dat is het niveau er net onder.

Daarnaast wordt in de oostelijke helft van Frankrijk gewaarschuwd voor zware regen- en onweersbuien en in het zuiden voor extreme hitte. Dat kan ook zorgen voor moeilijke rijomstandigheden.