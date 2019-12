Nederlander in Cambodjaanse cel om 3 gram drugs

De Nederlandse toerist werd in mei van dit jaar gepakt, meldt de Khmer Times. Leden van een speciaal anti-drugs team van de politie vielen zijn huurhuis binnen in het zuiden van de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh. De man werd daar direct opgepakt, omdat hij op heterdaad werd betrapt op het roken van drugs.

De politie doorzocht de woning en vond 2 pakjes crystal meth van in totaal 2,5 gram, en een piepklein beetje coke. Ook had hij een weegschaaltje en andere ’parafernalia’ die wezen op drugsgebruik. P. werd onderworpen aan een drugstest en testte positief.

Twee jaar cel

„De rechtbank heeft besloten deze man schuldig te bevinden en te veroordelen tot twee jaar cel”, citeert de krant rechter Thvam Bunnarith. „Deze straf zal worden teruggebracht tot een jaar. De rest van de straf is voorwaardelijk.”

In het reisadvies voor Cambodja waarschuwt de Nederlandse overheid expliciet om geen drugs mee te nemen naar het Aziatische land, omdat daar hoge straffen op staan. Zelfs als het gaat om softdrugs.

Wat de Nederlander niet geholpen zal hebben, is dat de Cambodjaanse overheid een offensief is begonnen tegen drugsgebruik. In de eerste maanden van 2019 alleen al werden meer dan 4000 mensen opgepakt voor in totaal ruim 2000 overtredingen van de drugswetgeving.

Minister wil drugssmokkel uitroeien

Minister Sar Kheng droeg, nadat duidelijk was wat de vangst van het eerste kwartaal bedroeg, de autoriteiten op ’alle drugssmokkel uit te roeien’ voor het einde van het jaar. Recente cijfers zijn niet bekend, maar halverwege het jaar stond de teller al op meer dan 16.000 aangehouden verdachten.