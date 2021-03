’Crimineel en Ajaxhooligan Martin ’Polletje’ van de P. geliquideerd in Amsterdam’

De Amsterdamse politie wil de dood van Polletje nog niet bevestigen, maar diverse ingewijden in het criminele milieu stellen zeker te weten dat het slachtoffer van de liquidatie Van de P. is.

De dood van Polletje is voor dezelfde ingewijden geen verrassing. De Ajax-hooligan zat een groot deel van zijn leven achter de tralies voor ernstige geweldsdelicten. Het zwaarste misdrijf was het medeplegen van een moord op vier bezoekers van een Haarlemse sexclub in 2000. Twee van de vier slachtoffers waren Hells Angels.

Van der P. was destijds net vrij na een langdurige hechtenis vanwege poging tot doodslag op zijn ex-vriendin in Zandvoort. Ook na het uitzitten van die straf voor de Seksclub-moorden kwam Van der P. nog zeer regelmatig in aanraking met justitie.

Hij was jaren een van de leiders van de F-side van Ajax. Binnen de club was hij gevreesd vanwege zijn nogal gewelddadige karakter.

Na de schietpartij in Zuidoost kwamen de hulpdiensten ter plaatse. Zeker tien politieagenten en meerdere ambulancebroeders zijn aanwezig. De omgeving is afgezet met rood-wit lint. Agenten waren na de liquidatie druk aan het telefoneren of overleggen met elkaar.

De verdachte wordt nog gezocht. „Meerdere eenheden zijn nog op zoek naar de verdachte, die mogelijk is gevlucht in de richting van de Dolingadreef”, laat de politie weten. Speurhonden en een helikopter worden ingezet.

De politie is ondertussen op zoek naar ooggetuigen. „Heeft u iets gezien? Neem contact op met 0900 8844 en bij spoed bel 112.”

