Agenten ontslagen om grensoverschrijdend gedrag in Zeeland

WALCHEREN

Begin 2022 kreeg de politieleiding klachten binnen over zes medewerkers, waarop een onderzoek werd ingesteld. De politie meldt dat de medewerkers zich allemaal schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag als het onnodig trekken van een vuurwapen op het bureau, ongewenst seksueel gedrag en het schrijven van discriminerende berichten in een WhatsAppgroep.

Ernstige fouten

Niet iedereen maakte zich aan hetzelfde gedrag schuldig, vandaar dat de straffen verschillen. Maar volgens een woordvoerder hebben de twee mannen die van de politieleiding niet meer terug hoeven te komen "ernstige" fouten begaan, waaronder seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een van de agenten die voorwaardelijk zijn ontslagen heeft een proeftijd van een jaar, en de ander van twee jaar.

Over de identiteit van de mannen wil de woordvoerder verder niks kwijt. Sommigen werkten al lang binnen het Zeeuwse team, en anderen relatief kort.

Districtchef Joost Manusama is "opgelucht" dat het traject is afgerond. Het gedrag van de bestrafte medewerkers past volgens Manusama "absoluut niet bij waar wij als politie voor staan, namelijk een veilige en inclusieve organisatie". Hij heeft "grote bewondering" voor de melders die zich "over een langere periode onveilig hebben gevoeld".