Wat is dat voor geel stof op je auto?

Daarvoor moet de wind helemaal uit het noorden van Afrika waaien en ondanks dat de temperaturen af en toe behoorlijk hoog zijn geweest de afgelopen tijd, is dat niet het geval.

Het stof dat nu massaal neer dwarrelt in Nederland is vooral van stuifmeelkorrels van de berk, meldt Weerplaza. Deze staat nu in bloei en niet alleen in eigen land, maar ook in de omringende landen.

Mensen met hooikoorts weten heel goed waarom hun auto vol zit met geel stof. De komende weken kunnen mensen met hooikoorts zich dan ook weer schrap zetten, want d=de graspollen komen eraan. De kans op hooikoortsklachten neemt daardoor flink toe.

Gras verspreidt zeer sterk allergeen pollen en veroorzaakt bij ruim twee miljoen Nederlanders klachten. Door verwachte het droge en zonnige weer met een overheersende oostenwind loopt de concentratie graspollen in de lucht flink op.

Dat voorspelt Weeronline. De eerste graspollen zijn de afgelopen week al waargenomen door het Leids Universtitair Medisch Centrum (LUMC) en het Elkerliek Ziekenhuis. Voorlopig wordt volgens Weeronline geen regen verwacht en is het geregeld warmer dan normaal met temperaturen van 15-21 graden. Normaal gesproken is het 13-17 graden.

Door het zonnige weer wordt de bloei van grassen extra gestimuleerd. En een oosten- tot noordoostenwind zorgt voor de aanvoer van een extra dosis pollen vanuit Duitsland. Rond Koningsdag wordt het waarschijnlijk tijdelijk wat frisser, maar ook dan valt hooguit een lokale bui.

De piekperiode van het graspollenseizoen wordt verwacht in de tweede helft van mei en in juni. Na de piek veroorzaakt graspollen ook in juli nog bij veel mensen klachten.

Nog een paar weken berkenpollen

Ook berken produceren nog veel pollen. Naar schatting bijna een miljoen Nederlanders zijn gevoelig voor dit pollen. Het berkenpollenseizoen begon al in maart en vanaf 5 april kwamen grote hoeveelheden berkenpollen in de lucht terecht. Het zeer warme aprilweer bracht de berken massaal tot bloei. In het zuiden en oosten raken de eerste berken inmiddels uitgebloeid, maar in het westen houdt de piekperiode nog wat langer aan. Eind april zijn de meeste berken volgens de pollenplanner van Wageningen University uitgebloeid en begin mei verdwijnt het laatste berkenpollen uit de lucht.

Corona-verwarring

Sommige hooikoortsklachten overlappen met coronaklachten. Het is verstandig om hooikoortsmedicatie op tijd te gebruiken om zo de klachten van hooikoorts zoveel mogelijk te beperken om verwarring met coronaklachten te voorkomen.

Tips tegen hooikoorts