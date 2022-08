Droogte neemt komende week weer toe door zonnig weer

Komende week wordt maar weinig regen verwacht. Maandag trekt een aantal buien over het land, maar dat levert niet veel neerslag op, hooguit plaatselijk. Na maandag wordt het zomers warm, er is veel zon en maar sporadisch een bui.

„Richting het volgende weekend wordt de verwachting onzeker. Sommige weermodellen berekenen dan stevige buien, maar of ze echt komen is nog zeer de vraag”, aldus Weeronline.

Neerslagtekort

Aan het begin van deze week nam het landelijk gemiddelde neerslagtekort tijdens zonnig en heet weer eerst nog fors toe. Op woensdag kregen we echter te maken met stevige buien, waardoor het tekort afnam. Ook vrijdag trokken een paar buien over het land, maar daardoor nam het tekort niet of nauwelijks af. Bovendien heeft de regen van woensdag alleen in de natste gebieden voor een lichte stijging van de grondwaterstanden gezorgd. In de droogste gebieden zijn de grondwaterstanden verder gedaald richting recordlage waarden. Terwijl het gras weer groen kleurt in de geibeden waar het goed geregend heeft, verliezen de bomen hun blad. Bomen wortelen diep en juist dieper in de grond is het kurkdroog gebleven.

Ook in de rivierwaterstanden zit geen verbetering. Zo blijft de waterstand in de Rijn komende tijd schommelen rondom het recordlage niveau dat deze week werd bereikt. Dit komt doordat er te weinig regen viel in het stroomgebied van de grote rivieren. Momenteel valt er wel veel regen in Zwitserland, maar dit zal stroomopwaarts in Zwitserland en Duitsland voor een groot deel worden vastgehouden en eventueel pas weken later voor een lichte stijging van de waterstanden in de Nederlandse Rijn zorgen. Ook zullen eerste de zijtakken van de Rijn zich moeten vullen, voordat er een stijging in de hoofdrivier kan optreden, meldt Weeronline.nl.