Handen af van het reisbureau

Eerst even de voornaamste conclusie: een reisbureau moet iets extra's bieden. Een specialisatie of bijzondere service. Klanten kopen met een bezoek aan een reisbureau ook een stuk rust en gemak, en zoals iemand mij fijntjes mailde: dat is toch uiteindelijk de bedoeling van een vakantie?

Daarna maar even een bozerik. Volgens Ad Bismeyer geef ik hoogstpersoonlijk de doodsteek aan het winkelbestand in de steden. Want als de reisbureaus verdwijnen wordt het nóg ongezelliger in de winkelcentra. Nou zeg, meneer Bismeyer. Ik vraag alleen maar of mijn lezers nog wel eens een reisbureau bezoeken! Van mij mogen ze allemaal blijven bestaan.

Niet zo verwonderlijk natuurlijk dat deze lezer al zijn reizen bij het reisbureau boekt. ,,De deskundige medewerkers weten door hun studiereizen wat ze aanbieden en voorzien ons van informatie over accommodatie en omgeving. Bij eventuele problemen kunnen we op hen terugvallen."

Hij is trouwens lang niet de enige die met lede ogen ziet hoe winkelstraten en -centra verpauperen door de opkomst van internetwinkelen, velen van u noemen dit als akelige bijkomstigheid.

Drukke baan

Dan de leukste reactie, en die is van meneer Hennie Slagter. Hennie gaat niet naar een reisbureau, nee, hij gaat naar Ilse: ,,Al jarenlang onze persoonlijk reisadviseur bij D-reizen in Mijdrecht. Mijn vrouw is zelfstandig ondernemer en ik heb een drukke baan. We hebben samen maar twee weken vakantie per jaar en willen dan ook dat alles tot in de puntjes is geregeld."

En dat doet Ilse. Naar Thailand, Maleisië, China, Egypte, Italië, en ga zo nog maar even door. ,,Onze vakanties zijn werkelijk vakanties: zorgeloos. Tijdens feestjes is er altijd geklaag over gemaakte trips en als je dan doorvraagt, blijkt dat men uit zuinigheid alles zelf heeft geboekt."

Dan beter maar iets meer betalen, vindt Slager, die het voorbeeld aanhaalt van een gemiste vlucht: ,,Door onze eigen stomme schuld overigens. Eén telefoontje naar Ilse en vier uur later vlogen we zonder bijkomende kosten rechtstreeks op Amsterdam."

Sytske Bruin vindt het vervelend dat bij internetboeken bepaalde vragen toch onbeantwoord blijven: ,,Ik wil graag persoonlijk worden geholpen, ik vind het een veilige manier van boeken en ik weet zeker dat het qua betalen safe en goed zit."

Dirk en Ria Takken wijzen mij erop dat bijna voor elk soort reis, hoe bijzonder ook, gespecialiseerde bureaus bestaan. Voor het zoeken naar die organisaties is internet natuurlijk reuzehandig! Maar na het ontvangen van de offerte voor hun drieweekse trip door Amerika is het echtpaar Takken gewoon ouderwets bij het bureau langsgegaan: daardoor gingen ze met een extra gerust gevoel op vakantie.

Reizen met een grote groep in verre landen, nog zoiets waarvoor een reisbureau gemakkelijk is. Greet Pieterse vertrok met kinderen en kleinkinderen, in totaal negen personen, naar Tanzania en Zanzibar. Kijk, dat is nog eens een reislustige oma. Ze wilde onder andere een project voor straatkinderen in Arusha bezoeken, en zoek daar maar eens een goede accommodatie in de buurt: ,,Kon allemaal tot in de puntjes worden geregeld door mijn reisbureau. Het was een onvergetelijke reis."

Voordelen

Natuurlijk heeft zelf boeken voordelen. Via internet kun je veel gemakkelijker allerlei speciale hotelkamers boeken, oordeelt Anneke de Jong, en zelf vluchttijden vergelijken.

Corry Drosten vindt het idioot dat ze bij een bureau administratiekosten moet betalen terwijl men ook al commissie krijgt. Maar lezeres Meta Agema vindt dat niet erg: het kost inderdaad wat, zo'n reisbureau, stelt ze. ,,Maar je krijgt er gemak voor terug! "