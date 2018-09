40 rechercheurs onderzoeken ontploffing auto

De auto ontplofte vrijdagochtend spontaan in een woonwijk, waarschijnlijk tijdens het rijden. Na de explosie kwam de wagen in de berm terecht en werd door de brandweer geblust. De bestuurder raakte zwaargewond. Hij is bij een buurtbewoner onder de douche gezet en later naar het ziekenhuis vervoerd. In de omgeving sneuvelden door de ontploffing meerdere ruiten.

De politie heeft de identiteit van het slachtoffer vastgesteld maar wil nog niet zeggen wie het is. Volgens Omroep Brabant gaat het om de 44-jarige Edwin K., die onlangs zou zijn opgepakt voor wapenbezit.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de auto onderzocht. Uit voorzorg werd ook de auto van de vriendin van het slachtoffer onderzocht. Daarin zijn geen explosieven gevonden. Voor de zekerheid werden 35 woningen in de omgeving van de auto ontruimd. De bewoners mochten vroeg in de avond weer naar huis.

De politie verwacht tot zeker zondag bezig te zijn met onderzoek op de plek van de explosie. Tot die tijd is de straat afgesloten.