Antifa houdt huis tijdens inhuldiging Biden: hoofdkantoor Democraten aangevallen

Volgens Amerikaanse media keert de extreem-linkse organisatie zich tegen de komst van de Democraat (78) en tegen de politie. In Portland kwam het tot confrontaties met ordetroepen. Zo’n 150 activisten verzamelden zich bij de Revolution Hall en sloegen de ruiten in van het hoofdkantoor van de Democratische partij in Oregon. Ook spoten ze graffiti op de muren van het gebouw. De politie verrichte daar meerdere arrestaties voor.

Ook in Seattle werden ruiten ingeslagen. Onder meer een rechtbankgebouw en een filiaal van Starbucks moesten het ontgelden.

De politie werd door de extremisten belaagd en bekogeld. Van een agent werd zijn fiets gestolen. Toen de politie die terug probeerde te krijgen, werden agenten door een agressieve meute ingesloten, meldt Fox News. De agenten gebruikten een rookbom om weg te komen. Arrestanten bleken buizen en lange messen op zak te hebben.

Linkse extremisten keren zich tegen de Democratische partij. Ⓒ REUTERS

Een Amerikaanse vlag wordt verbrand in Denver, Colorado. Ⓒ REUTERS

’Don’t want Biden’

De Antifa-aanhangers droegen spandoeken met teksten als ’We willen Biden niet - we willen wraak!’ en ’Politie moordt’. Een actiegroep trok naar een detentiecentrum in weerzin tegen het Amerikaanse migrantenbeleid. In Sacramento, Californië trokken activisten naar het plaatselijke Capitool, maar daar bleef het relatief rustig.

Bekijk ook: Obama kroont woensdag Kamala Harris tot eerste vrouwelijke president VS