Immigratiedienst slaat alarm: ’Grens van wat we aankunnen komt in zicht’

Allereerst zijn er de toenemende asielverzoeken. Afgelopen jaar waren dat er 48.000, terwijl de IND voor nog niet eens de helft is toegerust. „We kunnen de toename van het aantal aanvragen onmogelijk bijhouden. Ook niet door het blijven aannemen van nieuwe collega’s.”

De asielzaken zijn ook ingewikkelder geworden: „Hierdoor zijn we simpelweg niet in staat om ze allemaal op tijd af te handelen”, zegt Maas in het rapport De Stand van de Uitvoering. „En het is pijnlijk om vast te stellen dat hier voorlopig geen verandering in komt.”

Ook op andere vlakken loopt het de organisatie over de hoge schoenen. Zo waren er vanwege personeelstekorten in 2022 ook dik 10.000 meer verblijfsaanvragen voor kennismigranten dan in het jaar ervoor.

’Moeilijk uitvoerbaar’

Intussen wordt ’het migratiebeleid ingewikkelder, en daarmee ook de uitvoering ervan’. „Politieke keuzes hebben ervoor gezorgd dat onderdelen van het migratiebeleid moeilijk uit te voeren zijn. De rechter stelt bovendien steeds hogere eisen aan de onderbouwing van een beslissing als de IND een aanvraag afwijst.”

Krijgt een asielzoeker een afwijzing, dan stapt diens advocaat automatisch naar de rechter voor een beroepsprocedure. Vrijwel alle afwijzingen belanden bij de rechter. Samen met de beroepen in reguliere asielzaken ging het om 36.710 gerechtelijke procedures. Dat is nog los van alle procedures voor dwangsommen, die in aantal toenemen en waarvoor de IND steeds hogere bedragen verwacht te moeten uitkeren. In de eerste vier maanden van dit jaar was de IND al 2 miljoen euro kwijt aan dwangsommen nadat de beslistermijn was overschreden.

Uitspraken van de Raad van State en het Europese Hof van Justitie maken de bestaande wetgeving er bepaald niet eenvoudiger op. Zo gaf een Iraanse asielzoeker bij de hoogste bestuursrechter in Nederland aan gevaar te lopen bij terugkeer omdat zij zich zou hebben afgekeerd van de islam, waarbij de IND maar moest aantonen dat dit gevaar er níet was.

„Zo wordt het motiveren van afwijzende beslissingen moeilijker”, schrijft de IND. „Hierdoor kost het afhandelen van aanvragen steeds meer tijd en lopen de wachttijden op. Ook hier lopen we inmiddels tegen de grenzen van uitvoerbaarheid aan.”

Nareis op nareis

Vaak heeft beleid onbedoelde gevolgen. Neem het recht op gezinshereniging, bedoeld om leden van het kerngezin (ouders en kinderen) te laten overkomen. „We zien dat de nareisprocedure ook wordt gebruikt om andere familieleden hiernaartoe te halen.” Zo ontstaat ’nareis op nareis’, schrijft de IND. Want soms zijn de nareizigers volwassen kinderen, die op eigen benen kunnen staan. Eenmaal in Nederland, vragen ze alsnog zelfstandig asiel aan om vervolgens gezinshereniging aan te vragen voor eigen vrouw en kinderen.

De IND geeft een voorbeeld van een man die op die manier naar Nederland kwam: „Hij gaf toen toe wel degelijk getrouwd te zijn. Maar dat hij dit eerder had verzwegen, omdat dit de enige manier was om met zijn gezin legaal naar Nederland te komen.” De IND doet in zo’n geval aangifte omdat er onjuiste informatie is verstrekt, maar afwijzen kan ze niet.

Frustratie

Zo sijpelt er steeds meer frustratie uit de doorgaans ambtelijke taal van de IND-rapportage. „De grens van wat de IND aankan, komt in zicht”, zegt directeur Maas, die een oproep doet aan de politiek. „Het beleid moet eenvoudiger.” Daarover buigt het kabinet zich deze week opnieuw tijdens crisisberaad in het Catshuis.