’Klachten over Gündoğan komen vanuit de partij’

Zondagavond werd bekend dat Volt Gündoğan schorst als lid van de fractie in het parlement. De partij trekt nog altijd een rookgordijn op rond de aard van de beschuldigingen en wil niet ingaan op inhoudelijke vragen van de pers. Wel zal dinsdagmiddag een ’kort persmoment in de Tweede Kamer’ volgen, aldus een woordvoerder van de partij.

Maandag presenteert de partij wel een zelfbenoemde ’verduidelijking over het proces’. De partij schrijft: „De meldingen die tot nu toe zijn binnengekomen wijzen op grensoverschrijdend gedrag en geven voldoende aanleiding om het onderzoek uit te breiden en Nilüfer Gündoğan te schorsen.”

Bekijk ook: Volt schorst Kamerlid Gündoğan na meldingen grensoverschrijdend gedrag

In dit statement, waarin Volt antwoorden geeft op zelf bedachte vragen, schrijft de partij dat een extern integriteitsbureau al onderzoek doet naar meerdere meldingen. „In dit onderzoek werd duidelijk dat melders zich onveilig voelen, omdat zij als fractielid ten opzichte van hen een machtspositie heeft. Nadat het bureau vanwege de aard van de meldingen had aangegeven het onderzoek uit te breiden, besloten wij om Nilüfer Gündoğan als fractielid te schorsen”, meldt de partij. „Bovendien hebben we signalen ontvangen dat anderen niet met het onderzoek durven mee te werken zolang die machtsverhouding er is.”

Wederhoor

De klachten die zijn binnengekomen zijn niet met het Kamerlid gedeeld, aldus de partij. „Het bureau spreekt eerst met degenen die meldingen doen en naar voren stappen met de klachten. Daarna vindt wederhoor met Nilüfer Gündoğan plaats.” Gündoğan hoeft haar zetel in de Tweede Kamer overigens niet op te geven omdat zij democratisch verkozen is. „Zij blijft Kamerlid, maar is geschorst als lid van de Voltfractie.”

Het Kamerlid zelf liet via Twitter zondagavond weten ’snel te reageren’. Tot op heden is dat niet gebeurd. Volt meldt in het statement dat Gündoğan geen contact mag hebben met medewerkers van de partij. „En we hebben haar gevraagd in het belang van het onderzoek geen contact te hebben met vertegenwoordigers van de media. Ook zal zij niet actief zijn op social media.”