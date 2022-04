Premium Buitenland

Mexicanen mogen president in referendum wegstemmen

Zondag mogen de Mexicanen in een referendum aangeven of hun president zijn termijn af mag maken of niet. Het idee hiervoor komt uit de koker van president Andrés Manuel López Obrador zelf. Al tijdens zijn campagne voor het presidentschap maakte AMLO, zoals hij in de volksmond heet, bekend dat hij he...