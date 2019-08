Vrouw aangehouden voor moord Halil Erol

Erol, toentertijd 34 jaar, verdween op zaterdag 6 februari 2010. Zijn auto werd een maand later zonder kentekenplaten brandend gevonden in het Groningse Haren. In juni werden in het buitengebied van Steenwijk de armen en benen van de man aangetroffen in een zak. In 2013 werden op meerdere plekken in Nederland nog meer lichaamsdelen van hem gevonden.

In deze zaak zitten op dit moment twee mensen vast. De vrouw die dinsdag is opgepakt en een man uit Meppel. Hij werd in juni dit jaar opgepakt. In die maand werd ook de ex-vrouw van Erol voor de tweede keer aangehouden. Ze is inmiddels op vrije voeten maar nog wel verdachte in de zaak. Advocatenkantoor Anker en Anker, dat de vrouw bijstaat, meldde eerder dat zij iedere betrokkenheid bij het „levensdelict” ontkent.

De hoofdofficier van Justitie van parket Oost Nederland heeft in 2010 een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak. De beloning is nog steeds beschikbaar, zo meldt de politie.

Meer over de moordzaak:

Bekijk ook: Verdachte opgepakt in moordzaak Halil Erol

Bekijk ook: Opnieuw arrestatie voor lugubere moord Halil Erol