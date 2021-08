Urker kerkganger krijgt 80 uur taakstraf na inrijden op journalist: ’Ik beheers die auto niet zo goed’

Binnenland

Huizen beschoten in Rotterdam en Vlaardingen

Een woning aan de Nassaustraat in Rotterdam is in de nacht van maandag op dinsdag rond 01.30 uur beschoten. Agenten troffen twee hulzen en twee inslagen aan. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Later in de nacht is ook een huis aan de Hoflaan in Vlaardingen onder vuur genomen. Volgens p...