Arts Witte Huis: geen ziekteverschijnselen Trump laatste 24 uur

Donald Trump bij het Witte Huis na terugkomst uit het ziekenhuis in Bethesda. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump heeft al ruim 24 uur geen symptomen meer vertoond van besmetting met het coronavirus. Ook is de president al meer dan vier dagen koortsvrij, maakte zijn arts Sean Conley woensdag bekend. „De president zei vanochtend: ik voel me geweldig”, staat in een door het Witte Huis verspreide verklaring.