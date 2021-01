Man logeert maandenlang op vliegveld Chicago

Binnenland

Explosie in woonbuurt Haarlem, twee auto’s beschadigd

Een harde explosie heeft zondagochtend in alle vroegte twee auto’s beschadigd aan de Eemstraat in Haarlem. Even voor vijf uur was er een harde knal te horen waarna er brand uitbrak. Vermoedelijk is de explosie veroorzaakt door een brandbom. Op straat zijn resten van een flesje gevonden waar mogelijk...