Betaalde moeder haar kinderen in 2005 te weinig? Erfenis André Hazes: geschil Rachel en Roxeanne kan zich nog jaren voortslepen

Het testament van volkszanger André Hazes vormde begin februari de aanleiding voor het geschil tussen moeder Rachel en dochter Roxeanne. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Rachel Hazes is volgens het testament van haar man André Hazes, niet zijn erfgenaam, omdat er ten tijde van zijn overlijden in 2004 een echtscheidingsprocedure liep. Ze mag zich voorlopig wel zo blijven noemen, omdat dochter Roxeanne te laat was met het aanspannen van een spoedprocedure. Voor een inhoudelijke uitspraak moet ze naar de bodemrechter.