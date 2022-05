’Minimale progressie Rusland, de laatste dagen was het een voortdurend heen en weer’

„De legereenheden hebben nog steeds te lijden van slechte aansturing en controle, het moreel is bij velen gering en de logistiek laat te wensen over. De problemen rond de aanvoer zijn niet voorbij”, zei een hoge defensiefunctionaris van de VS maandag. De Amerikanen hebben geconstateerd dat Russische militairen oorden in de Donbas binnenmarcheren, de overwinning uitroepen en zich dan weer terugtrekken en de regio aan de Oekraïners overlaten.

„De laatste dagen was het een voortdurend heen en weer”, aldus de Pentagon-vertegenwoordiger. Oekraïense soldaten hebben bijvoorbeeld in de miljoenenstad Charkov de Russen kunnen terugdringen. De troepen van het Kremlin staan wel in de „offensieve modus”, maar zijn absoluut niet zo succesvol als werd verwacht. Die ontwikkeling is niet alleen te wijten aan ontbrekende Russische planning, maar ook een gevolg van opmerkelijk goed Oekraïens verzet.