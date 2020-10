Kerkdienst met 600 mensen in Staphorst, mondkapjes niet nodig

De overheid heeft deze week de maximale groepsgrootte voor bijeenkomsten, met uitzondering van geloofsbijeenkomsten, bijgesteld naar dertig. Scriba Albert Bouwman ziet geen reden tot het ’verkleinen’ van de dienst. Volgens hem is er goede afzuiging in het pand en zit iedereen echt op ruime afstand. Dat meldt De Stentor.

Niet praktisch

Bouman noemt het dragen van een mondkapje tijdens de dienst ook ’niet praktisch’. Zingen is volgens hem een wezenlijk onderdeel van de dienst en met een mondkapje wordt dat al snel mompelen.

Gemeente

De burgemeester van Staphorst, Gerrit Jan Kok, heeft vertrouwen in een goed verloop van de dienst en ziet geen reden om in te grijpen. De Hersteld Hervormde Kerk kreeg eerder kritiek omdat deze in maart ook van plan was zeshonderd mensen toe te laten. Echter is toen na een gesprek met de gemeente besloten dat niet te doen. De kerk riep mensen toen op om de dienst vanuit huis te volgen.