Politie waarschuwt voor touwtje door brievenbus

De kinderen spelen lekker buiten en hebben geen sleutel mee. Een touwtje uit de brievenbus lijkt dan een ideale oplossing. De kinderen kunnen op lekker in en uit lopen en zelf hoef je niet steeds de voordeur te openen. Handig toch? Zeker, maar dat geldt niet alleen voor het kroost.

Ook voor kwaadwillenden is het zo kinderlijk eenvoudig om binnen te komen, zo waarschuwt de politie. „Dit touwtje is door een nog onbekende insluiper gebruikt om een woning in te komen op het Hazepad in Zaandam”, schrijft de politie Zaanstreek op Facebook. „Het feit is uiteraard, dat ondanks het touwtje, niemand zonder toestemming de woning in mag gaan. De praktijk leert dat is helaas wel kan gebeuren.”