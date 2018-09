Rodriquez: 'Paul Walker zou trots zijn'

"Ik denk dat hij zou staren met zijn mooie blauwe ogen en die prachtige, kinderlijke lach, en zou zeggen, eindelijk, het is klaar", zegt Michelle tegen E! News. Ze legt uit: "Dat was zijn ding, na elke film in de serie zei hij, ik denk niet dat het klaar is."

Fast & Furious 7 komt pas volgend jaar uit, maar de trailer wordt zaterdag onthuld. Paul Walker kwam in november vorig jaar om het leven in een auto-ongeluk, terwijl de opnames van de film nog bezig waren. De laatste scènes werden zonder hem gefilmd.