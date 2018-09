'Geen fraude bij gezinshereniging vluchteling'

De ACVZ kan daarom niet zeggen dat de aanscherpingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, noodzakelijk waren om fraude tegen te gaan. Een deel van die maatregelen is inmiddels alweer teruggedraaid, omdat ze strijdig waren met het internationale en Europese recht.

De Kinderombudsman stelde al eerder dat er geen sprake was van fraude of misbruik. „Nu ook de ACVZ tot deze conclusie komt, kan de Kinderombudsman alleen maar stellen dat de bodem onder het toenmalige nareisbeleid is weggeslagen”, reageert de ombudsman in een brief aan de Tweede Kamer. En VluchtelingenWerk noemt het „hartverscheurend” dat dat vermeend misbruik aanleiding was voor een „onnodig strikt gezinsherenigingsbeleid”.

De commissie doet enkele aanbevelingen om het beleid en de uitvoering te verbeteren. Zo vindt ze het nodig om in de Vreemdelingenwet te regelen dat asielzoekers die een verblijfsstatus hebben gekregen, in sommige gevallen meer tijd krijgen om een aanvraag in te dienen voor nareizende gezinsleden. Daar staat nu 3 maanden voor, maar dat doet geen recht aan de bijzondere situatie van vluchtelingen en hun gezinsleden, aldus de ACVZ.