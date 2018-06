Stilletjes genieten

Moederziel alleen op het noordelijkste rotspuntje van Europa! Staand op dit uiterste puntje begrijpt u waarom deze magische plek jaarlijks 200.000 toeristen trekt. Na de avonturiers kwamen er namelijk allerlei andere gelukzoekers, pioniers en zelfs politieke vluchtelingen uit de hele wereld die het topje van Europa wilden beleven. Met kleine scheepjes of zware expedities over het land kwamen Mexicanen, Fransen en zelfs Thai naar het uiterste noorden van Noorwegen.

Maar wij zijn er op comfortabele manier naartoe gereisd. Met de Hurtigruten. Ooit in 1893 opgezet als post- en vrachtboot om het kille en onvruchtbare noorden relatief snel van levensmiddelen en luxe goederen te voorzien. Vandaag de dag ziet u nog steeds bij elke tussenstop mannetjes kratten sinaasappels, diepvriesvisgroenten en dozen met televisies in- en uitladen. Maar de belangrijkste vracht nu zijn de toeristen die vanuit een draaistoel de fjorden en kust langs laten glijden.

Wie het echte ruige Noorwegen wil meemaken, moet natuurlijk wel af en toe uit die verwarmde zetel komen. Vanuit de haven van Honningvag gaan we per bus naar de Noordkaap op het eiland Mageroya in de Barentszzee. Een tocht door een kaal en woest landschap, eindigend op zo’n desolate parkeerplaats waar ze in de gemiddelde Scandinavische thriller steevast een bevroren lichaam vinden, al dan niet met steekwonden. Dit is dan het einde van Europa. Hogerop kunt u niet komen. Althans, dat zegt het toeristenbureau. Feitelijk zijn de nabijgelegen Kinnarodden het noordelijkste punt. Maar ja dat is 24 kilometer wandelen verderop. Het moet natuurlijk wel leuk blijven, we zijn tenslotte op een cruise.

Koning Oscar van Noorwegen (en toen ook nog Zweden) zette de Kaap 150 jaar geleden op de toeristenkaart. Hij zeulde met een heel gezelschap de rots op en dronk bij de ondergaande zon een fles champagne. En daarmee was het toeristenseizoen voor altijd geopend. Op de plaats waar Oscar uitkijkend over de zee de champagne opentrok, staat nu een obelisk. En tegenwoordig bevindt zich hier ook een heus ondergronds museum.

En in de categorie u verwacht het niet: in de spelonken van de Noordkaaprots zetelt zelfs een Thais museum. Ooit (1907) kraste koning/toerist Chullongkorn zijn naam in de rotsen. Zijn kleindochter vond dat zo ‘cool’ dat ze tienduizenden kilometers van haar eigen warme huis een herinneringsmuseumpje liet bouwen. Maar hoe lang de lijst vips op de Noordkaap ook mag zijn: het telt pas als u zelf voet op die noordelijkste rots hebt gezet. Of als u er bijna was gebleven, zoals de nieuwsgierige Engelsman die tijdens ons bezoek de laatste bus naar de boot miste en alleen achterbleef in de huilende wind van de Noordkaap. Tot zijn vrouw hem (wel een beetje laat) miste en Charles alsnog werd opgehaald.

Spectaculair

Meteen na terugkomst van een paar uur durende excursie wordt de loopplank in Honningvag achter ons opgetrokken en vaart de Finnmarken naar de volgende haven. Dan begin het rustig kabbelende leven aan boord weer: buiten op het dek kijken naar spectaculaire fjorden, zonsondergangen of binnen in een stoel genieten van het spectaculaire uitzicht. Elke paar uur legt de boot weer aan bij een piepklein vissersdorp. Er komen namen langs zoals Varde, de plaats waar heksen volgens de overlevering het weer controleerden. Andere namen van gehuchten schuiven voorbij waarvan u op Wikipedia niet meer kunt vinden dan dat de beroemdste inwoner ooit in het tweede elftal van het Engelse Barnsley heeft gespeeld. En om even de dresscode af te vinken: het is een veer én een cruiseboot. De sfeer is door de aanwezigheid van de lokale bevolking ongedwongen. De Amerikanen, Engelsen en Duitsers die de boot overwegend bevolken, komen net zo makkelijk in fleece en crocs aan het overdadige buffet.

Genieten

Een waarschuwing voor cruisetijgers: Hurtigruten is een tocht door en langs de overweldigende natuur. Onderuit op de stoel met een flinke verrekijker (ook aan boord aanwezig!) spotten wat er allemaal op die bergen loopt of kruipt of in de zee zwemt. En daar hoort geen uitgebreid entertainment bij. De meeste passagiers zitten op het binnendek bovenin het schip heel stil te genieten van de langsglijdende natuur. Of ze lezen op de iPad (langzame internetverbinding) of fluisteren discreet met elkaar. Geen swingende bandjes of voetjes van de vloer dus. De grootste opwinding aan boord ontstaat als een King Crab-visser zijn vangst toont. Ruige mannen klimmen vanaf hun slechts negen meter lange wankele bootje omhoog. Even later krioelt het van de enge krabben met knipmessende scharen. De stoere knapen moeten snel weer door met de gouden handel, want de verse krab moet binnen dertig uur op een restaurantbord liggen. Maar niet voordat een vertelt dat de handel zo lucratief is dat je maar drie maanden per jaar hoeft te vissen. De rest van het jaar? “Dan lig ik in Thailand op het strand,” zegt hij terwijl hij van de touwladder de zwarte diepte weer in gaat.

Storm

De veerboot heeft natuurlijk een strak schema af te werken. Dus ook bij windkracht tien – en dat kan zomaar opsteken voor de Noorse kust – gaan we gewoon buitengaats. Gelukkig hebt u in de nette hut een tv waarop u de blik strak gericht moet houden om de kreeft en zalm (in overvloed aan boord!) binnen te houden. Dan is het na zo’n storm wel lekker even vaste grond onder de voeten te hebben en bijvoorbeeld een excursie naar Rusland te maken. Helemaal bovenin Scandinavië krult Noorwegen om Zweden en Finland heen en grenst het aan de oude Sovjet-Unie. De bus vervoert ons naar de historisch beladen grens. Duitsers en Russen hebben daar enorme veldslagen geleverd. 17.000 Russen gaven hun leven voor onze vrijheid. Het Duitse hoofdkwartier is maar liefst driehonderd maal gebombardeerd door de geallieerden, en het houten Kirkenes werd met de grond gelijk gemaakt. Tijdens de Koude Oorlog ging de grens hermetisch dicht, maar tegenwoordig is er weer verkeer mogelijk. Niet voor ons helaas, de lijn oversteken levert een serieuze boete op. Terug aan boord neemt het ‘gewone leven’ direct weer zijn loop en zo verglijden de dagen op een bijzondere en soms ronduit schitterende cruise. Een feestje om mee te maken.

Varen

Hurtigruten vaart van Bergen in twaalf dagen naar de Noordkaap en weer terug: dat is een kleine vijfduizend kilometer. Het schip stopt elke paar uur bij dorpjes, maar blijft langer liggen voor excursies op het vaste land. De kans dat u het spectaculaire Noorderlicht ziet, is het grootst tussen oktober en april. Garanties krijgt u niet.

Krab!

We vlogen met SAS naar Tromsø. Reken met overstappen op een uur of vijf reistijd. Het verblijf aan boord van het schip is inclusief maaltijden (veel heerlijke krab!). Wijn en bier is vanwege Noorse taks extreem duur. Warme kleding/schoenen verplicht, om lekker aan dek te kunnen uitwaaien. Meer info en boekingen: Norske Turist Service, norske.nl.