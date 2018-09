Over stomme vrouwen

We praatten wat over de stad waar we waren en over onze vakantie, toen Ali opeens een ruk aan het stuur naar links gaf en zo op het nippertje een botsing vermeed met een auto die zonder goed te kijken onze baan op kwam rijden.Er zat een vrouw achter het stuur. En dat was volgens Ali meteen ook de oorzaak van het bijna-ongeluk. “Stupid woman, stupid, stupid…”, hoorden we hem murmelen.

Opeens keek ‘ie me aan via de achteruitkijkspiegel. “Rijd jij eigenlijk auto?” Ik antwoordde bevestigend. “Rijden alle vrouwen in jullie land auto?” “Nou, niet alle natuurlijk, maar autorijden is wel net zo normaal voor vrouwen als voor mannen.”

Dat vond Ali maar raar. En gevaarlijk. “Autorijden is niets voor vrouwen. Mannen zijn daar gewoon beter in. Mannen zijn beter in álles”, aldus de taxichauffeur die ik even daarvoor nog zo’n leuke kerel had gevonden. Nu begon ‘ie me op de zenuwen te werken. En hoewel De Verkering me een blik toewierp die zei ‘laat hem lekker, hij weet niet beter…’ zou ik mezelf niet zijn geweest als ik niet toch de discussie was aangegaan.

“Hoezo zijn mannen in alles beter?”“Dat is gewoon zo. Dat is de natuur. Mannen kunnen alles beter dan vrouwen.”“Wat een onzin. Natuurlijk zijn mannen niet per definitie overal beter in. Mijn vriend zou mijn werk bijvoorbeeld niet kunnen doen.”“Wat doe je voor werk dan?”“Ik schrijf.”“En je vriend weet niet hoe hij moet schrijven?”“Jawel, die kan wel schrijven natuurlijk, maar niet zoals ik dat doe. Hij kan geen interviews schrijven voor in de krant.”“Ok, ok, misschien ben jij dan wel een uitzondering en kun jij jouw werk beter dan je man. Maar dan ben je écht een uitzondering hoor.”

Ik was inmiddels wel nieuwsgierig naar welke vrouw het met deze man uit zou houden. “Zeg Ali, wat doet jouw vrouw eigenlijk voor werk?”“Ik heb geen vrouw. Vrouwen zijn veel te duur.”“Hoezo? Ze kan toch gewoon haar eigen geld verdienen?”“Alleen maar een heel klein beetje.”“Waarom een klein beetje? Krijgen vrouwen dan minder betaald voor hun werk dan mannen?”“Ja, natuurlijk.” Ali schoot in de lach. “Stel je voor zeg, dat een vrouw net zoveel zou verdienen als een man, dat kan toch niet…”“Waarom niet?”“Omdat degene met het meeste geld de baas is in huis. En een vrouw kan écht niet de baas in huis zijn. Dan gaat alles mis.”Mijn sympathie voor Ali was inmiddels tot het vriespunt gedaald en De Verkering zag mijn irritatie. “Laat nou gewoon zitten, je gaat hem toch niet op andere gedachten brengen”, zei hij sussend.

Maar ik bitste geïrriteerd “Waarom dat nou weer, Ali?”“Omdat mannen overal beter in zijn, dat zei ik toch? En dus is het zielig voor een man als een vrouw meer geld heeft en dus de baas is.”“Dat slaat toch nergens op? Ik verdien net zoveel als mijn vriend, vind je hem dan zielig?”Daar moest Ali even over nadenken. “Nou… hij ziet er niet zielig uit. Nee, ik denk dat jullie het wel goed hebben.”“Dus eigenlijk maakt het helemaal niets uit wie er meer verdient.”“Nee, misschien heb je wel gelijk en is het dan toch niet zo erg als een vrouw ook geld heeft.”“En vrouwen kunnen ook best goed zijn in dingen…”, vulde ik aan.“Ja, misschien kunnen vrouwen best ergens goed in zijn.”Ha! Die had ik toch even mooi het licht laten zien! High five voor mezelf!

Best een beetje tevreden met mezelf keek ik uit het raam en genoot van de drukte op straat, de warme wind op mijn gezicht en de geuren en de geluiden van de Arabische wereld. Tot Ali tegen De Verkering begon te praten en ik keihard uit de droom geholpen werd dat ik hem binnen tien minuten had weten te emanciperen. “Sir, sir… Hoeveel vrouwen heeft u eigenlijk? U heeft er vast maar één,want volgens mij heeft u helemaal geen tijd om meerdere vrouwen te hebben. Deze hier is vast al werk genoeg met haar grote mond.”

De Verkering grinnikte. Ik gaf het op.

