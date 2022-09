Gespannen sfeer in aanloop naar verkiezingen Brazilië

Miljoenen Brazilianen zagen het onrustige slotdebat in Rio de Janeiro op televisie. Zij mogen zondag naar de stembus om te besluiten of ze de 67-jarige Bolsonaro een tweede termijn willen geven als president. Zijn belangrijkste rivaal Lula (76) gaat ruim aan kop in de peilingen. Als hij straks meer dan de helft van de stemmen krijgt, is een tweede verkiezingsronde niet meer nodig. Anders moet op 30 oktober weer worden gestemd op de twee overgebleven kandidaten.

In aanloop naar de verkiezingen ontstond een gespannen sfeer in Brazilië. De rechtse president heeft zonder bewijs beweerd dat stemmachines kwetsbaar zijn voor fraude. Dat roept de vraag op hoe zijn aanhangers gaan reageren op een mogelijke nederlaag. In de Verenigde Staten ontstond eerder grote onrust toen president Donald Trump beweerde door fraude de presidentsverkiezing te hebben verloren.

Ook internationaal worden de uitspraken van Bolsonaro met bezorgdheid gevolgd. Tientallen Europarlementariërs stelden in een open brief dat het dagelijks bestuur van de EU goed in de gaten moet houden of Bolsonaro zich wel houdt aan democratische spelregels. Ze vinden dat de president het kiesstelsel in zijn land ondermijnt.

De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie aangenomen waarin Brazilië wordt opgeroepen te garanderen dat verkiezingen vreedzaam en eerlijk verlopen. In de resolutie staat ook dat de Amerikaanse regering haar relatie met Brazilië moet heroverwegen als daar een regering op ondemocratische wijze aan de macht komt, bijvoorbeeld door een militaire staatsgreep.