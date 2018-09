Corruptieonderzoek tegen oud-minister Italië

Giulio Tremonti, minister van Economische Zaken van het kabinet-Berlusconi IV (2008-11) in de woelige beginjaren van de economische crisis van 2008 tot 2011, wordt verdacht van corruptie. Het Openbaar Ministerie in Milaan beschuldigt hem van het aannemen van 2,4 miloen euro aan steekpenningen. In ruil daarvoor zou hij het concern Finmeccanica, dat onder meer wapens maakt, hebben toegestaan de Amerikaanse concurrent Drs, leverancier van het Pentagon, over te nemen voor 3,4 miljard euro. Tremonti (67) zegt onschuldig te zijn, aldus Italiaanse media donderdag.