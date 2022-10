Premium Het beste van De Telegraaf

Deze Ajax-fans gaan ondanks waarschuwing naar Napels: ’Ik doe geen voetbalshirtje aan’

Door Sharon Story

Ajax-fan Dylan Wielhouwer (24) uit Meppel is woensdagavond samen met drie andere vrienden bij de wedstrijd. Ⓒ Eigen foto

Het wedstrijdbezoek in Napels is niet zonder risico en als je toch besluit te gaan, draag dan géén Ajax-shirt of ander herkenbaar item in het openbaar en laat je kinderen thuis. Dat was de boodschap van Ajax aan supporters met betrekking tot de uitwedstrijd die de club woensdagavond in de Champions League speelt tegen Napoli. Maar ondanks deze waarschuwende woorden reizen circa 2100 Ajax-fans alsnog voor het duel af naar het Italiaanse Napels.