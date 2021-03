’Akkoord productie Spoetnik-vaccin in vier EU-landen’

RDIF-chef Kirill Dmitriëv gaf verder geen details. Eerder op de dag meldde de Italiaans-Russische Kamer van Koophandel dat een akkoord is bereikt om Spoetnik-V in Italië te gaan produceren. De Italiaans-Zwitserse farmaceut Adienne zou na gesprekken met RDIF, verantwoordelijk voor de financiering en marketing van het vaccin, hebben toegezegd het middel te gaan maken.

Lombardije

Volgens de handelsorganisatie is het de bedoeling dat de productie in juli begint in een fabriek in het Noord-Italiaanse Lombardije. Voor het einde van het jaar zouden er 10 miljoen doses van het vaccin in Italië geproduceerd moeten worden. Als de productie in Italië doorgaat, wordt dat de eerste plek in Europa waar Spoetnik-V wordt gemaakt. Het wordt al wel op andere plekken buiten Rusland gemaakt, zoals in India.

Spoetnik-V is nog niet goedgekeurd in de Europese Unie, maar wordt in zeker 45 landen wereldwijd gebruikt, onder meer in Servië. Mocht het middel voor 1 juli nog niet zijn goedgekeurd, dan koopt het RDIF de doses op en verkoopt die dan door aan landen waar Spoetnik-V al wel wordt gebruikt, zegt een woordvoerder van de handelsorganisatie.

Adienne en het Italiaanse ministerie van Gezondheid hebben nog niet gereageerd op de aankondiging.