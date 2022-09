Nederlandse Europarlementariërs woedend over vasthouden aan verhuiscircus Brussel

Het Europees Parlement heeft weliswaar de thermostaat wat verlaagd, maar dat voorkomt niet dat de energienota dit jaar 18 miljoen euro hoger uitvalt dan begroot. Een makkelijke besparing ligt voor de hand: het schrappen van een vergaderlocatie voorkomt dat leegstaande kantoorkolossen moeten worden verwarmd en verlicht.

Miljoenenbesparingen

Maar voorstellen om de maandelijkse verhuiscircus tijdelijk op te schorten worden uit de wind geslagen. De EU-instelling zet liever in op miljoenenbesparingen door renovaties en de bouw van een nieuwe bar met terras in Straatsburg te schrappen.

Nederlandse Europarlementariërs zijn daar woedend over. „De maandelijkse verhuizing naar Straatsburg stopzetten tijdens deze energiecrisis is laaghangend fruit”, reageert PvdA’er en klimaatwoordvoerder Mohammed Chahim. „Naast structurele maatregelen om de prijzen te verlagen, moeten we ook gewoon energie besparen waar mogelijk.”

’Niet uit te leggen’

D66-Europarlementariër Samira Rafaela vindt de energiecrisis een mooi aanknopingspunt om voorlopig te stoppen met het verhuiscircus. „Mijn voorkeur gaat uit naar permanent stoppen. We moeten nodig bezuinigen vanwege de huidige situatie. Ik vind dit niet uit te leggen.”

JA21 en SGP vinden het ook prima als Brussel als vergaderlocatie wordt geschrapt en alleen de officiële standplaats in Straatsburg overblijft. „De maandelijkse verhuizing van een heel parlement is niet meer van deze tijd”, stelt SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen vast.

’Hypocrisie’

VVD-volksvertegenwoordiger en klimaatwoordvoerder Jan Huitema maakt een punt van de hypocrisie. „Huishoudens en bedrijven krijgen vanuit hier allemaal strenge regels om iets te doen aan de klimaatverandering, maar zelf blijven we maandelijks een heel parlement verhuizen. Dit is onhoudbaar en ongeloofwaardig”, zegt de liberaal verontwaardigd.

Vanwege het verhuiscircus rijden iedere maand meerdere vrachtwagens tussen Brussel en Straatsburg om kantoorspullen van duizenden mensen te verkassen. Ook een vloot van lege dienstauto’s gaat iedere maand naar de Elzas. Voor medewerkers en Europarlementariërs worden speciaal hogesnelheidstreinen gecharterd.

Digitaal vergaderen

Tijdens de pandemie heeft het Europees Parlement wel tijdelijk Straatsburg gesloten en was digitaal vergaderen de norm. Voor het permanent stopzetten van de verhuizingen is een wijziging van het Europees verdrag nodig. Alle lidstaten moeten instemmen en Frankrijk is niet van plan om Straatsburg op te geven.

„Tot nu toe is het niet eens een agendapunt bij de EU-regeringsleiders”, zegt Huitema. „Het bizarre is dat we er als parlement zelf niets over te zeggen hebben. Als we besluiten om tijdelijk te stoppen met verhuizen kan iemand dat aanvechten bij de rechter.”