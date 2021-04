Uitzettingen onuitvoerbaar: landen willen migranten niet terug

In de afgelopen zeven jaar liepen pogingen om migranten uit te zetten meer dan 13.000 keer op niets uit. Herkomstlanden weigerden ze terug te nemen, of antwoordden niet op verzoeken van Nederland, waardoor die werden ingetrokken. De middelen waarmee het kabinet in het regeerakkoord zwaaide om landen te dwingen mee te werken – stoppen van ontwikkelingshulp, aanpassen van visumregelingen en het intrekken van landingsrechten – blijken in de praktijk nauwelijks bruikbaar.

