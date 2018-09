Onthoofde vrouw aangezien voor Halloween-grap

Dat meldt Daily Mail. Na de koelbloedige moord op zijn moeder pleegde de 35-jarige Derek Ward zelfmoord door voor een trein te springen.

Buurtbewoners in het New Yorkse Farmingdale zagen het van elkaar gescheiden lichaam en hoofd van de 66-jarige Patricia Ward op straat liggen en dachten dat het om een grap ging. Later werd de docente geïdentificeerd en werd de ernst van de zaak duidelijk. De vrouw had ook meerdere steekwonden en een aantal van haar ribben waren gebroken.

Haar verwarde zoon had al meer dan tien jaar psychiatrische problemen en tevens een crimineel verleden. De man zou een pistool en valiumpillen bij zich hebben gehad toen hij zijn moeder bezocht.