Ruim 10 jaar cel voor Duitse snelwegschutter

Een Duitser die tussen 2008 en 2013 meer dan 700 keer op Duitse snelwegen op vrachtwagens heeft geschoten, is donderdag tot 10,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank in de Beierse stad Würzburg oordeelde de 58-jarige man schuldig aan viervoudige poging tot moord, het toebrengen van lichamelijk letsel en het in gevaar brengen van het verkeer op de snelwegen.