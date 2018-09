'Grappig' filmpje levert jarenlang ellende op

De man werd beschuldigd van het bezit van 'extreme porno' omdat op het filmpje te zien zou zijn geweest hoe een vrouw seks heeft met een tijger. Pas toen de aanklagers doorhadden dat het niet ging om dierenseks, maar om een man in een tijgerpak, werden de beschuldigingen ingetrokken.

Het kwaad was toen echter al geschied voor de 51-jarige Holland. Hij kreeg haatmail, werd achternagezeten door boze dierenactivisten en werd voor pedofiel uitgemaakt. En dat terwijl hij het bewuste filmpje slechts zes seconden bekeken had.

Negen maanden lang zat de man in voorarrest. Zo lang hadden onderzoekers nodig om vast te stellen dat het echt om een man in een pak ging, schrijft de Independent. Daar kwamen ze achter doordat de tijger in het filmpje ineens de woorden “that’s grrrrrrreat” sprak, een uitspraak van Tony the Tiger in een reclame voor cornflakes.

Ook een ander filmpje genaamd 'The Pain Olympics', dat volgens de producenten werd gemaakt met gebruik van "protheses, cocktailworstjes en ketchup," werd onderzocht door justitie. Ook daarvan werd pas na negen maanden vastgesteld dat het nep was.

De politie had de filmpjes gevonden toen de computers van de man in beslag werden genomen in een heel ander onderzoek naar huiselijk geweld door de man. Ook in die zaak werd Holland vrijgesproken.

Hartaanval

Tijdens het onderzoek mocht Holland geen contact hebben met zijn dochter en werd hij gedwongen om zijn huis te verlaten vanwege woedende reacties van mensen in de buurt, vertelt hij tegen de Independent. "Ik raakte mijn baan kwijt, moest verhuizen en kreeg uiteindelijk een hartaanval door alle stress," aldus de man. "Mensen belden midden in de nacht aan. Drie jongeren stonden aan de deur en maakten me voor alles en nog wat uit. Ik ben meerdere keren bedreigd."

De advocaten van de man pleiten voor een soepelere wetgeving waardoor dit soort "grove maar ongevaarlijke grappen" niet tot vervolging leiden. Het bezit van extreme porno is sinds 2008 verboden in Groot-Brittannië. Sindsdien zijn er 5500 mensen vervolgd, voornamelijk voor het bezit van dierenporno.