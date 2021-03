Bodegraven weert complotdenkers en actievoerders op begraafplaats

De gemeente zegt dat de actievoerders via social media worden aangespoord door complotdenkers. Die geloven onterecht, zo stelt de gemeente, dat in Bodegraven sprake is geweest van een pedo-satanisch netwerk, waarbij kinderen vermoord zouden zijn. „Nabestaanden voelen zich door de acties van deze activisten en complotdenkers zeer gegriefd. Daarnaast beschuldigen deze activisten op social media tientallen mensen valselijk van kindermoord of betrokkenheid bij dit satanisch pedonetwerk, terwijl hier geen enkel bewijs voor is. Mensen die onterecht beschuldigd worden zijn erg boos dat deze complotdenkers publiek zware beschuldigingen uiten.”

Bekijk ook: Woede en ongeloof over bezoedelen graven door complotdenkers

Noodverordening

De gemeente heeft een zogenoemde noodverordening ingesteld. Daardoor kunnen mensen die er niets te zoeken hebben van de begraafplaats worden geweerd en als ze er toch komen gestraft worden. Die straf kan een geldboete zijn of soms zelfs drie maanden cel.

De afgelopen tijd zijn ook in andere plaatsen graven bezocht door actievoerders. Eerder meldde Nieuwsuur bijvoorbeeld dat er bloemen en teksten zijn achtergelaten bij de gedenkstenen van Marianne Vaatstra en Nicky Verstappen, tot ontsteltenis van nabestaanden.