Weekcijfers: minder positieve tests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen

In de afgelopen zeven dagen kreeg het instituut 15.976 meldingen dat het virus bij iemand was vastgesteld. Dat is een daling van 10,7 procent ten opzichte van een week eerder. Toen registreerde het RIVM 17.890 positieve tests.

Bij 355 mensen waren de klachten vorige week zo erg dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. De week ervoor waren er (na correctie) 418 opnames. Voor het eerst sinds half juli zijn er minder dan 400 ziekenhuisopnames in een week tijd. Het aantal mensen dat op een intensive care belandde, daalde van 94 naar 75.

Het RIVM registreerde verder 35 sterfgevallen door corona, tegen 38 in de week ervoor en 43 nog een week eerder.

Bekijk ook: Laagste aantal coronapatiënten in ziekenhuizen sinds eind juli

Het reproductiegetal veranderde nauwelijks. Het getal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, blijft rond de 1 hangen. Het staat nu op 0,99. Dat betekent dat de uitbraak stabiel is.

School bron

Bij steeds meer kinderen wordt het coronavirus vastgesteld. En vaak is school of kinderopvang de plek waar ze het virus waarschijnlijk hebben opgelopen. Dat komt naar voren uit de weekcijfers.

In de afgelopen zeven dagen testten 1872 kinderen van 5 tot en met 9 jaar oud positief. Dat is het hoogste aantal sinds de weekcijfers van 4 mei, dus ruim vier maanden geleden. Vergeleken met vorige week steeg het aantal coronagevallen in die leeftijdsgroep met bijna 10 procent en in een maand tijd is het aantal verdrievoudigd. Verder bleken 2091 kinderen van 10 tot en met 14 jaar oud besmet. Dat is het hoogste aantal sinds 11 mei.