Weer slaat om: dit weekend zonnebrand nodig, volgende week 25 graden

De zon breekt door! Hoewel het donderdagochtend nog nauwelijks voor te stellen is, wordt het hele weekend zonovergoten en is het zelfs heel geschikt om in badkledij buiten te gaan liggen voor de nodige vitamine D. Smeer goed, want verbranden ligt op de loer.