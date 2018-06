Kinderen Jonny Levy vechten om zwart fortuin

Dit bleek gisteren tijdens een emotionele rechtszaak die de Amsterdamse Soraya Levy had aangespannen tegen haar zussen, de tweeling Tamar en Elvira.

„Ik vraag me af hoe het kan dat jullie achthonderdduizend euro vinden in het huis van onze overleden vader, dat geld vervolgens lange tijd voor mij verborgen houden en het dan bij ontdekking ook nog eens glashard ontkennen”, vatte Soraya de ruzie in de gegoede Joodse familie samen.

Verstopt

De nalatenschap van hun vader Jonny bleek na zijn overlijden in het voorjaar van 2013 te bestaan uit een fortuin aan zwart geld, dat hij verstopt had op een geheime Zwitserse bankrekening. Bij de ontdekking van de zwarte erfenis, naar verluidt enkele miljoenen euro’s, besloot dochter Soraya het geld bij de Belastingdienst aan te melden om gebruik te maken van de zogenoemde ’inkeerregeling’.

Haar zussen wilden daar echter niets van weten. Na onderzoek van een fiscaal adviseur naar het zwarte vermogen, bleek dat er kort voor het overlijden van vader nog 800.000 euro bij de Zwitserse bank in contanten was opgenomen. De tweeling ontkende bij navraag door de adviseur iets van deze opname te weten, maar biechtte uiteindelijk op dat zij het geld na het overlijden van hun vader in het ouderlijk huis hadden gevonden.

Voorbeeld

„De neiging tot het verstoppen van geld heb ik van mijn vader als oorlogsslachtoffer meegekregen. Ik volgde zijn voorbeeld. Heb dezelfde angsten voor eventuele oorlogssituaties als hij”, excuseerde Tamar haar handelen voor de rechter.

De stapels bankbiljetten liggen inmiddels – verpakt in plastic boodschappentassen – in een kluis van Tamar bij ABN Amro. Maar de tweeling weigert zus Soraya, die vreest dat zij het geld alsnog laten verdwijnen, toegang tot de bankkluis. Over vier weken beslist de rechter of zij de kluis desondanks mag openen.