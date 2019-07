Bezoekers Mysteryland zien na jaar hun gestolen mobieltjes terug

Regen tijdens Mysteryland 2018. Ⓒ ANP

HAARLEMMERMEER - Tientallen bezoekers van Mysteryland 2018 hebben eindelijk hun gestolen mobieltje terug. Tijdens het festival, vorig jaar augustus in Haarlemmermeer, werden er ruim 250 gestolen en een groot deel daarvan is later teruggevonden in Frankrijk. Het terugvinden van de rechtmatige eigenaars was niet altijd even eenvoudig, vertelt de politie.