WHO: meer dan 5000 doden door ebola

Er zijn bij de organisatie 13.703 gevallen van besmetting bekend sinds het begin van de uitbraak in maart. Het overgrote deel daarvan is in de West-Afrikaanse landen Guinee, Liberia en Sierra Leone. In Liberia lijkt de ziekte zich nu minder snel te verspreiden, aldus de WHO. Vermoedelijk komt dat doordat bij begrafenissen beter wordt opgelet dat de overledene niet wordt aangeraakt.

Van mensen die ebola hebben, overlijdt 70 procent.

