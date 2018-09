Veel kritiek op afschaffing VAR voor zzp'ers

Actal vreest dat de nieuwe regeling gaat leiden tot meer kosten en administratieve rompslomp voor ondernemers en de maatschappij helemaal niets oplevert. Volgens VNO-NCW is de nieuwe wet niet nodig, maar moet de VAR door de Belastingdienst beter worden gehandhaafd. Ook ZZP Nederland keerde zich al tegen het voorstel van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën.

Freelancers of zzp'ers hebben om te kunnen werken nu een VAR (Verklaring arbeidsrelatie) nodig van de Belastingdienst. Het kabinet vindt dat die VAR schijnzelfstandigheid in de hand kan werken. De BGL, waarbij ook de werkgever verantwoordelijk wordt voor de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking, moet daar een einde aan maken.

Volgens Actal leidt die verantwoordelijkheid voor de opdrachtgever tot meer risico's voor werkgevers. Die willen dat niet, zullen andere oplossingen zoeken, wat meer kost. De vele veranderingen irriteren ondernemers, stimuleren hen niet en zijn dus niet goed voor de economische groei, aldus Actal-voorzitter Jan ten Hoopen. De VAR werkt volgens hem. De regeling nu vervangen werkt „contraproductief”.