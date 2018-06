Ode aan de 50-er jaren

Het verhaal achter deze eyecatcher is even bijzonder als het uiterlijk. Een aantal jaren geleden lag een gedesillusioneerde zakenman voor zich uit te staren. Hij bracht mooie houten Turkse boten op de Nederlandse markt, maar door brand en bedrog was hij terug bij af. Tot hij zich bij het Riva schaalmodel in zijn vensterbank afvroeg: waarom wordt die niet meer gemaakt?

Bouwtekeningen

Bij de werf vroeg hij de bouwtekeningen op om er in Turkije een kopie van te laten maken. Dat werd hem schoorvoetend toegestaan, als hij de boot maar niet onder de originele naam zou verkopen. In Nederland werd de techniek in het mooie Turkse mahoniehouten casco geplaatst..

Schroefasuitvoering

Om de prijs te drukken werd de schroefasuitvoering verruild voor een Bravo 3 hekdrive aandrijving. Dat ziet niemand, vaart gemakkelijk en is veel goedkoper. De motor werd de Mercruiser 350 Magnum, een drieliter V8 die 300 pk kan leveren.

Acdenten

Voor de bekleding werd teruggegrepen op de fraaie combinatie van wit en turquoise kunstleer, maar klanten kunnen ook andere kleuren kiezen. Uit een Chevrolet BelAir van 1957 werd een stuur gehaald, maar de meeste rvs accenten moesten op maat worden gemaakt.

Nostalgische klokken

Het resultaat mag er zijn. Het houtwerk is vakkundig in elkaar gezet en netjes gelakt. Het interieur ia een ode aan de vijftiger jaren, mede door de fraaie combinatie van nostalgische klokken en knoppen. Alleen ontbreekt de laatste 10 % van de Italiaanse afwerkingsfinesse. Op snelheid vaart de Brago geweldig. Je kunt op het onrustige Sneekermeer je naam in de golven schrijven. En alleen jij weet dat je voor € 129.000 met 90 km/uur in een boot vaart waarvan iedereen denkt dat het een Italiaanse klassieker is.

Scorebord:

Constructie ***Comfort & Ruimte ****Ergonomie ***Afwerking ***Vaareigenschappen ****Prijs / Kwaliteit ****

Technische Specificaties Brago Bella Vista

Lengte:

7.00 m

Breedte:

2.10 m

Gewicht: ca.

1450 kg

Speed:

55 mhp

Engine:

Prijs

Mercury 350 Magnum

vanaf 129.000 euro

Meer info: www. classicboats.nu