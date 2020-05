Jarige koningin deelt recept voor alfajores

„Ik ben met alfajores opgegroeid, het zijn mijn lievelingskoekjes! Ik bak ze volgens mijn moeders recept, dat ik graag met jullie deel. Zodat je ze ook thuis kunt bakken!”, schreef koningin Máxima op sociale media. Ze verklapte er niet bij dat haar moeder Maria del Carmen al enkele maanden in Nederland verblijft en haar dochter met raad en daad in de keuken kan bijstaan. Máxima is immers, zo als ze zelf eens verklapte, niet echt een keukenprinses.

De koningin maakt de alfajores ook niet altijd zelf, maar koopt ze af en toe ook bij Melly’s Cookie Bar naast het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Daar worden de alfajores vers gemaakt.