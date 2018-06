Egyptische bufferzone langs grens met Gaza

Het Egyptische leger is woensdag begonnen met de aanleg van een bufferzone langs de grens met de Gazastrook. Tientallen huizen in de grensplaats Rafah worden door militairen ontruimd. Enkele uren later zullen de panden met de grond gelijk worden gemaakt, aldus een Egyptische generaal. Dinsdagavond viel het besluit om de speciale veiligheidszone in te stellen.