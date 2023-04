Premium Het beste van De Telegraaf

’Mijn studenten zijn helemaal niet bezig met die woke discussies’ Leraren zien niets in lijst met ’verboden’ woorden: ’Om duizend redenen niet best’

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

Leraren zien het nut van een taalgids niet. „Het risico is dat een klein groepje wel even bepaalt welke woorden we wel en niet mogen gebruiken.” Ⓒ 123RF

Amsterdam - Als het aan scholierenorganisatie LAKS ligt, gaan woorden als ’zwarte scholen’, ’achterstandsleerlingen’ en zelfs ’jongens en meisjes’ in de ban. Vanuit leraren klinkt scepsis over het nut van een taalgids. „Het risico is dat een klein groepje wel even bepaalt welke woorden we wel en niet mogen gebruiken.”