Naakte zwerver moet kleren aantrekken

Gough is een bekendheid in Groot-Brittannië, doordat hij met alleen een rugzak en een hoed op door het land trekt. Hij had zich tot het hof gewend, omdat hij meent dat hij op grond van het recht op een privéleven en de vrijheid van meningsuiting naakt op straat mag lopen. Het hof is het niet met hem eens. Het oordeelt dat de Europese wetgeving hem niet het recht geven „herhaaldelijk met opzet antisociaal gedrag” te vertonen.

Gough is ongeveer 30 keer veroordeeld voor verstoring van de openbare orde en andere overtredingen van de wet. Hij heeft 7 jaar in de gevangenis gezeten.