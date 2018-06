’Foetus-cake’ voor jarige bodybuilder

De 44-jarige Sharon Bijin uit het Engelse Lemington, had bij een professionele bakker haar bestelling gedaan om haar man Jay te verrassen op zijn 32-jarige verjaardag. De bakker stond hoog aangeschreven.

’Cashewnoot of alien’

Toen Sharon de cake ging ophalen, kreeg ze het advies op de doos niet te openen want het regende. Toen ze thuiskwam en de cake bekeek, reageerde ze geschokt. „Het leek meer op een cashewnoot of een alien”, legt ze uit aan de Daily Record.

Een vriendin van Sharon zette een foto van de ’foetus-cake’ op Facebook met de omschrijving dat het meer op een foetus leek dan een biceps.

Bakker niet meer te bereiken

Sharon probeerde contact op te nemen met de bakker, maar zonder succes. Opeens werd ze geblokt op Facebook. De bakker in kwestie is inderdaad niet meer te bereiken en lijkt te zijn verdwenen van sociale media.

Sharon en haar vriend. Ⓒ Facebook

’Kan niet stoppen met lachen’

In eerste instantie was Sharon woedend. „Ik was boos omdat het een hoop geld is en ik parttime werk. Maar nu kan ik niet stoppen met lachen.”