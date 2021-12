Weekendweer: winterse omstandigheden met kerst

Dat meldt Weeronline.

Vrijdag is het grotendeels bewolkt, regionaal regenachtig en zacht met in de ochtend op veel plaatsen maxima van 8 of 9 graden. De wind waait op de meeste plaatsen uit het westen tot zuidwesten, maar in het noorden van Nederland steekt gedurende de dag een noordoostenwind op. Zo stroomt geleidelijk koudere lucht het land in, meldt de weersite.

Sneeuw?

Vrijdagavond zal het opklaren in het noorden en daardoor zal het kwik dalen in Groningen, Friesland en Drenthe. De temperatuur komt tot net onder het vriespunt, met mogelijk wat natte sneeuw als gevolg.

In de zuidelijke helft van het land ligt de temperatuur ’s avonds met 4 tot 6 graden nog ruim boven het vriespunt en valt soms wat motregen.

In de nacht van zaterdag op zondag vriest het in de noordelijke provincies tussen de -1 en -5. In Zeeland en Zuid-Limburg ligt de temperatuur 10 graden hoger.