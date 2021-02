’Gedeputeerde met dood bedreigd om afschot op Oostvaardersplassen’

De intimidatie en bedreigingen komen hoogstwaarschijnlijk uit de hoek van tegenstanders van het afschotbeleid in de Oostvaardersplassen. Het gaat vooral om berichten op sociale media, maar er komen bij de provincie ook telefoontjes en mailtjes binnen die als dreigend worden ervaren.

Een enkele keer worden bestuurders ook op een privéadres lastiggevallen of worden privégegevens van medewerkers online gedeeld, stelt Verbeek in een schriftelijke reactie. „Het is niet een probleem dat minder wordt en op bepaalde momenten een piek bereikt. Wat betreft de Oostvaardersplassen zien we wel een toename in uitingen wanneer er bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden, zoals onlangs met de winterse periode. Wij zien dan ook dat de toon in berichten sterk verandert en grimmig wordt.”