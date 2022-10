Vijf Ajax-supporters in Napels in ziekenhuis na confrontatie met hooligans

Vooral dinsdagnacht is het onrustig geweest en waren er grote botsingen tussen beide supportersgroepen die door de politie uit elkaar moesten worden gehouden. Een 21-jarige Ajax-supporter was eerder op maandagnacht al twee keer met een mes in zijn been gestoken op Piazza Bellini, het plein waar de hooligans van Mastiffs heer en meester zijn. De Mastiffs vormen één van de beruchtste hooligansgroepen van Napoli. De politie moet aan de hand van camerabeelden nagaan of zij inderdaad verantwoordelijk voor de agressie zijn of dat het om andere groepen gaat.

De aanval kwam toen de Ajacied om half twee ’s nachts een groep andere Ajax-supporters verliet en naar zijn hotel op de weg Via Medina ging. Hij werd door een groep Napoli-supporters omsingeld, uitgescholden en vervolgens in zijn been gestoken. Hij werd per ambulance naar dej de eerste hulp in het plaatselijke ziekenhuis Ospedale dei Pellegrini vervoerd en daar verpleegd. Na enkele uren kon hij het ziekenhuis weer verlaten. De Ajax-supporter kan de wedstrijd woensdagavond om 18.45 bijwonen.

Tekst gaat verder onder de video. Video: De Telegraaf peilde de stemming in Napels voorafgaand aan het treffen tussen Napoli en Ajax.

De nacht erna, dinsdagnacht, werden twee Ajax-supporters door een groep Napoli-supporters met knuppels en staven en helmen op aangevallen op een terras van een restaurant op de populaire straat Via Medina, tot schrik van alle klanten. De twee Ajax-supporters werden daarna verpleegd in het ziekenhuis Ospedale del Mare. Eén van de twee liep zelfs een hersenschudding op. Hij moet dertig dagen herstellen, de ander tien dagen.

Rondom dezelfde tijd werden twee Ajax-supporters aangevallen bij de Largo Banchi Nuovi in het oude centrum van de stad. Eén van de twee werd verpleegd bij de eerste hulp van het Ospedale dei Pellegrini wegens een wond aan zijn hoofd en is later uit het ziekenhuis ontslagen. Hij zal volgens de artsen nog dik twee weken last hebben van zijn hoofdwond.